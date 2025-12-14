  • İSTANBUL
Gündem Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!
Neden kovulduğu ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci'den skandal uyuşturucu videosu!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ünlü isimleri hedef alan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk’teki işinden kovulan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin telefonunda ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydı ortaya çıktı. Skandal görüntülerde Cebeci'nin, likit esrar olarak bilinen uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında bulunan HaberTürk spikeri ve sosyal medya fenomeni Ela Rumeysa Cebeci'nin cep telefonunda yapılan dijital incelemeler, magazin ve emniyet gündemini sarstı.

İl Jandarma ekipleri tarafından Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonunda yapılan detaylı incelemede, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderilmiş bir video kaydına ulaşıldı.

Elde edilen bilgilere göre, söz konusu video içeriğinde Cebeci'nin, halk arasında likit esrar olarak bilinen ve etken maddesi THC (Tetrahidrokannabinol) olan uyuşturucu maddeyi bir cihaz aracılığıyla kullanırken kendisini kaydettiği belirlendi.

BEN O İŞLERİ 1998'DE BIRAKTIM

Video kaydının tespiti kadar, Cem Yılmaz'ın Cebeci'ye verdiği yanıt da dikkat çekti.

Yazışma kayıtlarına göre, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderilen bu uyuşturucu içerikli video karşısında, "Ben o işleri 1998'de bıraktım" şeklinde cevap verdiği tespit edildi.

