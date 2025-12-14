  • İSTANBUL
Gazze'de denizde saldırı! İsrail askerleri balıkçıları alıkoyup tekneleri havaya uçurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus açıklarında avlanan Filistinli 2 balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi. Saldırı sırasında balıkçıların teknelerinin patlatılarak batırıldığı belirtilirken, olay Gazze’de sivillerin geçim kaynaklarının da hedef alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ebu Senime ve Mubaşir ailelerinden 2 balıkçıyı Han Yunus açıklarında alıkoydu.

İsrail güçleri, balıkçıların avlanmak için kullandığı tekneyi patlattı ve suya batırdı.

Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere saldırılarda bulunan İsrail ordusu, gün içerisinde Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef almıştı.

 

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 391 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

