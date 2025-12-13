Şekli ve rengiyle dikkat çekiyor! O göl jandarma korumasında

  • İSTANBUL
Çanakkale Ezine'de kalp şekli ve pembe rengiyle dikkat çeken ‘Kalpli Göl’, hem doğal yapısının korunması hem de ziyaretçilerin güvenliği için jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer alan ve yılın belirli dönemlerinde pembe ile kırmızıya yakın tonlara bürünen ‘Kalpli Göl’, son yıllarda artan ilgiyi beraberinde getirdi.

 

8 gölden biri

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Gölün korunması ve ziyaretçilerin güvenliği amacıyla jandarma ekipleri, bölgede düzenli olarak devriye faaliyeti yürütüyor.

