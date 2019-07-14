2021 Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da - Organizasyon, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek



ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), 2021 Optimist Dünya Şampiyonası'nın Bodrum'da düzenleneceğini duyurdu. TYF'den yapılan açıklamada, Antigua’da gerçekleştirilen 2019 Optimist Dünya Şampiyonası’nda aday ülkelerin tanıtım sunumları sonrası yapılan genel kurul oylamasında ev sahipliğini Bodrum'un kazandığı belirtildi. Organizasyona aday ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra Qindao (Çin), Liepaja (Letonya) ve Nayarit (Meksika) de yer alıyordu.

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