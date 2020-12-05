2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman alıncak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021 MSÜ) için geri sayım başladı. MSÜ sınavına katılacak adaylar yeni yılda sınavın ne zaman yapılacağını ve başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor.

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2021 MSÜ sınav takvimi henüz belli olmadı. Söz konusu sınav için başvurular geçtiğimiz yıl 7 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında alınmış sınav için ise 29 Mart tarihi belirlenmişti. Ancak sınav koronavirüs salgını nedeni ile haziran ayında yapılmıştı. 2021 MSÜ takvimi netleştiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

MSÜ sınavı soru dağılımı nasıl?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.