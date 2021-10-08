2021 MEB İOKBS bursluluk ödemeleri yattı mı ne zaman yatacak?

İOKBS parası ne zaman yatacak 2021? Milli Eğitim Bakanlığı (ME) tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavına 5 Eylül’de girdi. Bursluluk sınav sonuçları 2021 eski adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları MEB tarafından öğrencilerin erişime açıldı. MEB bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere devlet lise bitimine kadar karşılıksız burs vermekte. 2021 bursuluk sınav sonuçları odsgm MEB sayfası üzerinden öğrenilmekte. Peki bursluluk ödemeleri ne zaman yapılacak? Bursluluk ödemeleri hangi bankaya yatacak? 2021 bursluluk ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

MEB bursu ne zaman ödenir? İOKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine karşılıksız bir şekilde verilmekte. 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıfların girdiği bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2021 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net yapması lazım gelmektedir.

İOKBS bursluluk ödemeleri ne zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün belirlenen tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim tarihi itibarıyla başlayacaktır.

MEB bursu ne kadar yatacak?

Sınavda başarı elde ederek burs almaya hak kazanan öğrencilere MEB tarafından burs verilmekte. İOKBS bursu her sene zamlı olarak ödeniyor. Geçen sene 310 TL olan burs ücreti 2021-2022 yılında zamlı olarak ödenecek. İOKBS bursunun 2021 yılında İOKBS ücretinin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.

MEB bursu nereye yatacak?

Burslar velilerin öğrenci adına açacakları VakıfBank banka hesaplarına yatırılacak.