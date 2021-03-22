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Yaşam 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?
Yaşam

2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

Tüm İslam alemi tarafından önemli bir gün kabul edilen Kurban Bayramı’nın bu sene ne zaman olacağı araştırılıyor. Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:04:00 -
2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

Müslümanların büyük bir çoğunluğunun kurban keseceği, birbirlerine et ikram edeceği Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Kurban Bayramı takvimi merak ediliyor. 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre;

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 Salı gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacak?

Bu yıl Kurban Bayramı’nda kaç gün resmi tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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