Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınav ertelenmişti. Ertelenen sınavlardan biri de KPSS DHBT sınavıydı. ÖSYM, KPSS DHBT sınavının yapılacağı tarihi açıkladı. KPSS DHBT sınavı, DİB bünyesinde görev almak isteyen adayların girmesi zorunlu olduğu bir sınavdır. KPSS sınavının, Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünden alınan puana göre DİB bünyesine personel alımı yapılmaktadır. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların girdiği KPSS DHBT sınavı ÖSYM tarafından 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

2021 DHBT sınavına kimler girebilir?

1-Mezun durumda olan Ortaöğretim (Lise), Ön lisans ve Lisans adayları 2018 DHBT’ye kendi düzeyinde girebilir.

2-Son sınıf okuyan Ortaöğretim (Lise), Ön lisans ve Lisans adayları 2018 DHBT’ye kendi düzeyinde girebilir.

3-DHBT puanı 2 yıl geçerli olduğundan 2 yıl içinden mezun olabilecek Lise, Ön lisans ve Lisans adayları da 2018 DHBT’ye girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.

4-Dört yıllık İlahiyat okuyan adaylar ikinci sınıf öğrencileri, önümüzdeki yıl iki yıllık bitirebilecek durumda iseler, yine İHL mezunu olup 4 yıllık lisans okuyup 2. sınıfta okuyanlar, önümüzdeki yıl iki yıllık bitirebilecek durumda iseler, Ön lisans kategorisinden KPSS-DHBT’ye başvurabilirler.