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Yaşam 2021 kaç gün tatil yapılacak? | 2021 resmi tatiller
Yaşam

2021 kaç gün tatil yapılacak? | 2021 resmi tatiller

Bu sene kaç gün tatil yapacağız? | 2021 yılına sayılı günler kala pek çok kişi tatil planlarını yapmaya başladı. 2020 yazını koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde geçiren, aşının yapılmasından sonra salgının hafifleyeceği umudu taşıyanlar 2021 tatil planları için kolları sıvadı. Peki, 2021’de kaç gün tatil var? | 2021 resmi tatiller | 2021 resmi tatiller tam liste

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:54:00 -
2021 kaç gün tatil yapılacak? | 2021 resmi tatiller

Kaç gün tatil yapacağız 2021 | Dünya 2020 yılını koronavirüs salgının etkisiyle geride bırakmak üzere. Salgında bir yıl dolarken aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili sevindirici haberler geliyor. Ülkemizde Çin’in geliştirdiği aşı aralık ayı ortasından itibaren belirlenen gruplara uygulanmaya başlayacak. Kademeli olarak aşı herkese uygulanacak.

2020’yi evinde geçiren tatil planı yapmayanlar 2021’den umutlu. 2021 tatil planı yapacak olanlar resmi tatillerin hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Peki, 2021’de kaç gün tatil yaparız?

2021 kaç gün tatil yapılacak? | 2021 resmi tatiller

2021 tatil programı yapanlara işte, resmi tatil tarihleri:

1 Ocak 2021 Yılbaşı (1 Ocak 2021 Cuma)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan Cuma)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs Cumartesi)

12-13-14 Mayıs Ramazan Bayramı (12 Mayıs Çarşamba-13 Mayıs Perşembe-14 Mayıs Cuma)  

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs Çarşamba)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 Temmuz Perşembe)

19-20-21-22 Temmuz Kurban Bayramı ( 19 Temmuz Pazartesi-20 Temmuz Salı-21 Temmuz Çarşamba-22 Temmuz Perşembe)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim Cumartesi)

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