2021 İzmir servis ücreti ne kadar oldu?
Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçildiği için okul servislerine de ihtiyaç kalmamıştı. Ancak kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırıldığı için okul servisleri de gündeme gelmeye başladı. İzmir’de ikamet eden veliler tarafından okul servis ücretleri merak edilmeye başlandı. Peki, İzmir 2021 okul servis ücreti ne kadar oldu?
Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen eğitim kurumları, yasakların yavaş yavaş kalkmasıyla açılmaya başladı. Çocuklarının güvenli bir şekilde okula gitmesini isteyen anne ve babalar okul servislerine yöneldi. İzmir’de okul servisi kullanmak isteyen veliler servis ücretini araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 İzmir okul servis fiyatları ne kadar?
İzmir genelinde 0-3 kilometre servis ücreti 250 lira,
0-6 kilometrede 306 lira,
0-10 kilometrede 325 lira,
0-15 kilometrede 385 lira,
0-20 kilometrede 462 lira,
0-25 kilometrede 518 lira,
0-30 kilometrede 568 lira,
0-35 kilometrede 593 lira,
0-40 kilometrede 631 lira alınacak.