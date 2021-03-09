2021 İzmir servis ücreti ne kadar oldu?

Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitime geçildiği için okul servislerine de ihtiyaç kalmamıştı. Ancak kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırıldığı için okul servisleri de gündeme gelmeye başladı. İzmir’de ikamet eden veliler tarafından okul servis ücretleri merak edilmeye başlandı. Peki, İzmir 2021 okul servis ücreti ne kadar oldu?