2021 İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçen eğitim kurumları, yasakların yavaş yavaş kalkmasıyla açılmaya başladı. İstanbul’da çocuklarını servisle okula göndermek isteyen veliler İstanbul okul servis ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. İstanbul’da geçen yıl mesafeye göre değişen servis ücretinin bu yıl ne kadar olduğu merak konusu oldu.. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 İstanbul okul servis ücreti ne kadar?

İstanbul geneli için 0-1 kilometre için 243 lira,

1-3 kilometrede 266 lira,

3-5 kilometrede 289 lira,

5-7 kilometrede 300 lira,

7-9 kilometrede 317 lira,

9-11 kilometrede 367 lira,

11-13 kilometrede 422 lira,

13-15 kilometrede 444 lira,

15-17 kilometrede 478 lira,

17-19 kilometrede 506 lira,

19-21 kilometrede 539 lira,

21-23 kilometrede 561 lira,

23-25 kilometrede 583 lira