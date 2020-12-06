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Eğitim 2021 İOKBS ne zaman yapılacak?
Eğitim

2021 İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk sınavı İOKBS yeni yıla yaklaşırken 2021'de hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. İOKBS 2021 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2021 İOKBS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:04:00 -
2021 İOKBS ne zaman yapılacak?

2021 İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı tarihi MEB 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nin yayınlanmasıyla beraber belli oldu.

2021 İOKBS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2021 yılı için 25 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak. Koronavirüs sebebiyle İOKBS ileri bir tarihe ertelenir mi bilinmez fakat gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Ortaokulun 5-6-7-8 ve lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilerin devletten düzenli burs alabilmek için katıldıkları sınav olan İOKBS sınavına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor. Sınava başvuran adaylardan aranan en önemli şart ise öğrencinin ailesinin yılllık gelirinin kişi başına düşen miktarının belirlenen miktarın üzerinde olmaması şartı aranmaktadır.

Bursluluk sınavına nasıl başvurulur?

Başvuru işlemleri MEB tarafından belirtilen tarihlerde http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

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