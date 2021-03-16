2021 hıdırellez ne zaman? Bu yıl hıdırellez ne zaman başlıyor?

Hıdrellez günleri ne zaman başlayacak? Türk dünyasında Bahar mevsiminin gelişinin müjdesi olarak kutlanan hıdrellez her yıl ülkemizde de kutlanıyor. Ruz-ı Hızır olarak da ifade edilen Hıdrellez günü Hz. İlyas ile Hz. Hızır'ın buluştuğu rivayet edilir. Peki, 2021 yılında hıdrellez ne zaman? Bu yıl hıdırellez ne zaman başlıyor?