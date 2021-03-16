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Yaşam 2021 hıdırellez ne zaman? Bu yıl hıdırellez ne zaman başlıyor?
Yaşam

2021 hıdırellez ne zaman? Bu yıl hıdırellez ne zaman başlıyor?

Hıdrellez günleri ne zaman başlayacak? Türk dünyasında Bahar mevsiminin gelişinin müjdesi olarak kutlanan hıdrellez her yıl ülkemizde de kutlanıyor. Ruz-ı Hızır olarak da ifade edilen Hıdrellez günü Hz. İlyas ile Hz. Hızır'ın buluştuğu rivayet edilir. Peki, 2021 yılında hıdrellez ne zaman? Bu yıl hıdırellez ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:35:00 -
2021 hıdırellez ne zaman? Bu yıl hıdırellez ne zaman başlıyor?

Hıdırellez yaklaşıyor. Binlerce kişi Hıdırellez'ı kutlamaya hazırlanıyor. Tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşmasını simgeleyen, dertlerden kurtulmak, şifa bulmak ve kısmetine kavuşmak isteyenlerin beklediği Hıdırellez günü bu yıl da farklı gelenek ve inanışlarla kutlanacak.

Hıdrellez nedir?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır. Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

2021 hıdırellez ne zaman?

Baharın habericisi Hıdırellez 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününden 6 Mayıs 2021 Perşembe akşamına kadar kutlanacaktı.

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