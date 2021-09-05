2021 bursluluk sınavı taban puanı MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf bursluluk sınavına kaç puanla kazanılır?

2021 Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir? Bursluluk Sınavı 25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Bu videoda Bursluluk sınavına hazırlık sürecinde sizlere rehber olacak çok önemli bilgiler paylaşacağız. Bursluluk sınavını nasıl kazanırım? Bursluluk Sınavını kazanmak için kaç net yapmalıyım? Bursluluk Sınavı taban puanı kaçtır? Bursluluk Sınavını kazanmak için kaç puan almam gerekir? gibi soruların cevapları öğrenciler tarafından araştırılıyor.

Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır?

İlk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 8 -26 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce 25 Nisan 201 olarak açıklanan 2021 İOKBS bursluluk sınavı korona salgınındaki vaka sayılarının artması nedeniyle ertelenmişti. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursuluk sınavı, 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapıldı. 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinde MEB sitesi üzerinden açıklanacak. Peki İOKBS puan hesaplama 2021! 2021 İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç net kaç puan yapar?

Bursluluk sınavı MEB tarafından düzenlenen ve 5.6.7.8.9.10.11 sınıf öğrencilerinin katıldığı bir sınavdı. Yazılı soruları’nın haberine göre, İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için aşağıdaki gibi net çıkarmak gerekiyor.

5. sınıf İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için kaç net gerekir?

6. sınıf İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için kaç net gerekir?

7. sınıf İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için kaç net gerekir?

8. sınıf İOKBS bursluluk sınavını kazanmak için kaç net gerekir?

İOKBS bursluluk sınav taban puanı kaç?

MEB 2021 İOKBS bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir: Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir

Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur

2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

İOKBS 5. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

İOKBS 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

İOKBS 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

İOKBS 6. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

İOKBS 6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

İOKBS 6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

İOKBS 7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

İOKBS 7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

İOKBS 8. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

İOKBS 8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

İOKBS 8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

İOKBS 9. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

İOKBS 9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

İOKBS 9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

İOKBS 10. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

İOKBS 10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

İOKBS 10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

İOKBS 11. sınıf bursluluk sınavı taban puanı

İOKBS 11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

İOKBS 11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

İOKBS 11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

İOKBS 11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037