2021 bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sınav soruları cevap anahtarı 2021

2021 İOKBS bursluluk sınavı binlerce 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencinin katılımıyla yapılı. Her sene MEB tarafından gerçekleştirilen Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı korona nedeniyle ertelenmişti. Ertelenen İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. PYDS adıyla da bilinen İOKBS Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler eğer şartları yerine getiriyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk sınavı soru kitapçığı ve sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 Bursluluk sınavıyla ilgili detaylar...

Bursluluk sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenleniyor. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulandı.

2021 Bursluluk sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Bursluluk sınavı (İOKBS) soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sınavın ardından bir hafta içinde soru ve cevapların erişime açılması bekleniyor.

2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Her sene MEB tarafından düzenelnen ve 5,6,7,8,9,10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak. Sınav sonrası açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanıyor. 2021 yılı Bursluluk sınavı için 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırıldı.

2021 İOKBS bursları ne zaman verilecek?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

2021 İOKBS bursluluk sınav soru ve cevapları için tıklayın

Bursluluk sınav soruları ve cevapları

5 Eylül 2020 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

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İOKBS bursluluk sınavı 7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 8. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 9, 10, 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı 9, 10, 11. Sınıflar B Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız

İOKBS bursluluk sınavı Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız