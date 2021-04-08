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Eğitim 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB İOKBS son dakika haberler
Eğitim

2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB İOKBS son dakika haberler

2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB'in açıkladığı İOKBS tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2021 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 18:43:00 - 2021-04-08 18:49:44
2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? MEB İOKBS son dakika haberler

Belli sınıflarda eğitim gören öğrencilerin gireceği bursluluk sınavına ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavının tarihi ve sınav konuları ne? İşte detaylar...

2021 Bursluluk Sınavı ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

İOKBS sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

Bursluluk Sınavı sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

İOKBS Bursluluk Sınavı giriş belgeleri MEB tarafından yayımlanacak. Henüz erişime açılmayan belgeler en geç sınavdan bir hafta önce yayımlanacak. Öğrenciler bu belgelerden sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgileri öğrenebilecek. Bu belge yanında olmayan öğrenciler sınava giremeyecek.

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