2021 AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri ne zaman?
Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri ne zaman?
Eğitim hayatına özel sebeplerden dolayı ara veren kişiler, açıköğretim fakültelerinden eğitimlerine devam edebilmektedir. AÖF bahar dönemi ara sınavına giren öğrenciler, final sınavının ne zaman yapılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri ne zaman?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı, 4 ve 8. yarıyıl dersleri için online sınavların 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.