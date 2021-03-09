2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu?

Ankara’da okul servisini kullanan öğrencilerin velileri okul servis ücretini merak etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Ankara’da geçen yıl mesafeye göre değişen servis ücretinin bu yıl ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar?

Ankara geneli için 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti 253 lira,

3-6 kilometrelerdeki ücreti 280 lira,

6-10 kilometrelerdeki ücreti 325 lira,

10-15 kilometrelerdeki ücreti 378 lira