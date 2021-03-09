  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu?

Ankara bulunan öğrenciler, orta risk seviyesinde bulunduğu için haftada iki gün okula eğitim görmeye gidecekleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından paylaşılan tabloda bildirilmişti. Okulu yaşadığı eve uzak olan öğrencilerin velileri genellikle okul servisini tercih ettiği için yeni dönemin okul servis ücretini araştırmaya başladı. Peki, 2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:22:00 -
2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar oldu?

Ankara’da okul servisini kullanan öğrencilerin velileri okul servis ücretini merak etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Ankara’da geçen yıl mesafeye göre değişen servis ücretinin bu yıl ne kadar olduğu merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ankara okul servis ücreti ne kadar?

Ankara geneli için 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti 253 lira,

3-6 kilometrelerdeki ücreti 280 lira,

6-10 kilometrelerdeki ücreti 325 lira,

10-15 kilometrelerdeki ücreti 378 lira

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor
Gündem

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın dindarlara kan kusturan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ge..
Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu
Gündem

Nihat Genç'e ölüm tehdidi! İsmini açıklayıp çağrıda bulundu

Veryansın Tv yazarı Nihat Genç, iki yıl önce İYİ Partili bir isimden ölüm tehdidi aldığını açıkladı.
ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamını veren kişi ifşa oldu
Gündem

ABD'deki 'Stop Erdoğan' reklamını veren kişi ifşa oldu

ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen skandal reklamda FETÖ parmağı olduğundan şüpheleniliyordu. O şüphe terör örgütü liderine söylenilen ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay