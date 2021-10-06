2021 ALES/3 ne zaman yapılacak? 2021 ALES 3 sınav başvuru ekranı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES’e kimler başvurabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’e nasıl nereden başvurulacak?

Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse ÖSYM’den şifre edinerek bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler. Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

ALES sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES’ten kaç puan alınması gerekir?

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanmaktadır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz. Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 75 dakika, toplam sınav süresi 150 dakikadır (2,5 saat).