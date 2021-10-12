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Eğitim 2021-ALES/2 sonuçları açıklandı
Eğitim

2021-ALES/2 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:26:00 -
2021-ALES/2 sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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