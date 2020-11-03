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Spor 2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu
Spor

2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu

Dünya Atletizm Birliği tarafından belirlenen aday listesinde, kadınlar ve erkeklerde 10'ar sporcuya yer verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:51:30 -
2020'nin en iyi atlet adayları belli oldu

ANKARA (AA) - Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), 2020 yılının en iyi kadın ve erkek atlet adaylarını belirledi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Hollandalı Femke Bol ve Sifan Hassan, Etiyopyalı Letesenbet Gidey ve Ababel Yeshaneh, Kenyalı Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon ve Hellen Obiri, Büyük Britanyalı Laura Muir, Venezuelalı Yulimar Rojas, Jamaikalı Elaine Thompson-Herah, 2020 yılının en iyi kadın atlet adayları arasında yer aldı.

Bu yılın en iyi erkekler atlet adayları arasında ise ABD'li sporcular başı çekti. Bu ülkeden Donavan Brazier, Ryan Crouser ve Noah Lyles, Ugandalı Joshua Cheptegei ve Jacob Kiplimo, Kenyalı Timothy Cheruiyot, İsveçli Mondo Duplantis ve Daniel Stahl, Almanyalı Johannes Vetter ve Norveçli Karsten Warholm listeye girdi.

Atletizmseverler, Dünya Atletizm Birliğinin sosyal medya hesaplarından 15 Kasım Pazar gününe kadar oylamaya katılabilecek. Bu tarihlerin ardından en çok oyu alan 5'er kadın ve erkek sporcu, finale kalacak. Dünya Atletizm Birliği yönetim kurulunun oyları yüzde 50, kurum çalışanları ve taraftarların oyları ise yüzde 25'er oranda seçim sonuçlarına etki edecek.

Kazanan atletler, 5 Aralık Cumartesi günü duyurulacak.

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