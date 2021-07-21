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Spor 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor
Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın erkekler futbol müsabakaları başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 16:29:00 -
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbol müsabakaları başlıyor

Resmi açılışı 23 Temmuz'daki törenle gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bazı branşlarda müsabakalar başladı.

Softbol ve kadın futbolunda bugün maçlar oynanırken, yarın da erkek futbol mücadeleleri yapılacak. Dört grupta oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

A Grubu:

11.00 Meksika-Fransa (Tokyo Stadı)

14.00 Japonya-Güney Afrika (Tokyo Stadı)

B Grubu:

11.00 Yeni Zelanda-Güney Kore (Ibaraki Kashima)

14.00 Honduras-Romanya (Ibaraki Kashima)

C Grubu:

10.30 Mısır-İspanya (Sapporo)

13.30 Arjantin-Avusturalya (Sapporo)

D Grubu:

11.30 Fildişi Sahili-Suudi Arabistan (Uluslararası Yokohama)

14.30 Brezilya-Almanya (Uluslararası Yokohama)

 

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