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Eğitim 2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları için geri sayım başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK),burs ve kredi başvuru sonuçlarını e-Devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranından yayınlayacak. Bu yıl KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:02:00 -
2020 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları için beklenen tarih: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Gözler son dakika açıklamada!

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili KYK kesin bir tarih belirtmedi, değerlendirme süreci devam ediyor. Öte yandan her yıl KYK burs sonuçlarının Aralık ayının son günlerinde açıklandığı biliniyor.

KYK bursunu kimler alabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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