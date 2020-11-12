2020 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının tamamlanmasının ardından KPSS sınav sonuçların açıklanacağı tarih merak edilmekte. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarına ilişkin adayların gönlüne su serpecek açıklama geldi. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sınavında binlerce aday ter döktü. Kamu alımları için iş başvurusunda bulunacaklar KPSS önlisans sınav sonucunda iyi bir puan almak durumunda. Alınan puan neticesinde kamu atamaları yapılmakta.

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. KPSS önlisans sınav sonuçları 25 Kasım’da açıklanacak. Bu tarihi ÖSYM tarafından erkene de çekilebilir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS önlisans sonuçları için tıklayın.