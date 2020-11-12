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Eğitim 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

2020 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı?

Ne zaman açıklanır? Kamu personel alımları için ÖSYM tarafından 25 Ekim’de yapılan KPSS önlisans sınavı sonrası gözler ÖSYM’nin sonuç sayfasında. KPSS ön lisans sınavına giren adaylar, ÖSYM KPSS önlisans sonuçları için heyacanlı bekleyişlerini sürdürüyor. Peki 2020 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:08:00 -
2020 KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavının tamamlanmasının ardından KPSS sınav sonuçların açıklanacağı tarih merak edilmekte. ÖSYM KPSS önlisans sınav sonuçlarına ilişkin adayların gönlüne su serpecek açıklama geldi. Peki 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sınavında binlerce aday ter döktü. Kamu alımları için iş başvurusunda bulunacaklar KPSS önlisans sınav sonucunda iyi bir puan almak durumunda. Alınan puan neticesinde kamu atamaları yapılmakta. 

KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS önlisans sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak. KPSS önlisans sınav sonuçları 25 Kasım’da açıklanacak. Bu tarihi ÖSYM tarafından erkene de çekilebilir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS önlisans sonuçları için tıklayın.

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