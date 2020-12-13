DHBT 2020 yeni tarihi | 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular 6 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında alındı. 2020-KPSS DHBT 27 Aralık Pazar günü yapılacaktı. Ancak salgın sebebiyle sınav ertelendi. Peki, DHBT ne zaman yapılacak?

2020 DHBT ne zaman? | DHBT yapılacağı tarih açıklandı mı?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pandemi sebebiyle aralık ayında yapılması gereken sınavların ertelendiğini duyurdu. Aygün sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır” açıklamasını yaptı.

2020 DHBT sınavının ne zaman yapılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.