2020 2021 Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?

2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için okullar açılacak mı? Sınavlar nasıl yapılacak? gibi birçok soru öğrenci ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, okulların durumunda son gelişmeler neler?

Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca, yapılan açıklamada İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre okullar 22 Ocak Cuma gününe kadar yüz yüze eğitime geçmeyecek.

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar nasıl yapılacak?

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.