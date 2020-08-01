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Eğitim

2020-2021 güz dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak?

2020-2021 güz dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru sonrası milyonlarca vatandaş üniversitelerin açılacağı tarih için gözünü YÖK'e çevirdi. 2020-2021 Eğitim öğretim yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK açıklama yaptı mı? İşte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-08-01 16:14:00 -
2020-2021 güz dönemi için üniversiteler ne zaman açılacak?

Yükseköğretimde eğitimine devam eden ya da bu yıl üniversiteye kaydını yaptıracak olan milyonlarca öğrenci, YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamalara odaklandı. Pandemi nedeniyle, mart ayında başlayan uzaktan eğitim sistemi ve üniversitelerin açılış tarihinde son durumla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. İşte, üniversitelerin açılışıyla ilgili bilgiler.

Üniversiteler açılacak mı?

Normal şartlarda her yıl eylül ayında açılan üniversitelerin bu yılki açılış tarihleri hakkında henüz net bir bilgi yok.

Konuya ilişkin YÖK başta olmak üzere ilgililerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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