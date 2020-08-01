2020-2021 dönemi okullar ne zaman açılacak?

MEB'in belirlediği birinci senaryo, okulların belirtilen tarih olan 31 Ağustos'ta açılması. Bakan Selçuk, bunun için çok sıkı şekilde çalıştıklarını ve hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Selçuk; “Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım? Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda da velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, planladıkları ikinci senaryo olarak hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi gösterdi.

Selçuk hibrit eğitim için şunları söyledi;

* Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz.

OKULLAR ŞEHİRLERE GÖRE AÇILABİLİR

MEB'in hazırladığı bir diğer plan ise, okulların bazı şehirlerde açılıp, bazı şehirlerde ise eğitimin online olarak devam etmesi durumu var.

Bakan Selçuk'un üçüncü senaryo için söyledikleri şu şekilde;

Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağına ilişkin. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır?

Bakan Selçuk, MEB'in üzerinde durduğu son plan olarak ise okulların açılmaması olduğunu söyledi. Eğer okullar belirlenen tarihte açılmazsa, eğitim yeniden EBA TV üzerinden yapılacak.