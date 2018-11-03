2019 yılına damgasını vuracak! Bin şirketli devden ‘değer katma’ seferberliği

Buğra Kardan / İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı şirketlere kayyım atayarak kâr yazdıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), üretime, ihracata ve istihdama ivme katıyor. Fon, başarılı markaları, yeni ve yerli ürünleri ile takdir topluyor.

Yatırım atağı devam ediyor

Zararla devralınan enerji, maden, mobilya, halı, giyim ve gıda firmaları TMSF ile yatırım atağına kalktı. Bu firmaların mali durumları şöyle:

-İstikbal, Bellona ve Mondi gibi markalarla adından söz ettiren Boydak Holding, gelirlerine gelir ekliyor. İlk 9 ay itibari ile holdingin büyüklüğü 10,1 milyar lirayı, öz kaynakları 7,01 milyar lirayı buldu.

Çelik yatırımlarına önem veren holdingin cirosu yüzde 8,3 artışla 7,3 milyar liraya, net kârı yüzde 3 artışla 754 milyon liraya dayandı. Ödediği vergileri yüzde 52 artışla 327 milyon liradan 497 milyon liraya, ihracatını yüzde 6,4 artışla 288 milyon dolara çıkaran Boydak’ın 12 bin 560’ı aşkın elemanı var.

1,8 milyar ciro hedefliyor

-Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo markaları ile bilinen Aydınlı Grup ilk 6 ayda cirosunu yüzde 37,4 arttırıp 588 milyon liradan 809 milyon liraya yükseltti. Grup, seneyi 1,8 milyar lira ciro ile tamamlamayı planlıyor.

İlk 6 ayda ihracat değeri yüzde 37,6 büyüyerek 164 milyon liraya ulaşan grubun çalışan adedi 4 bin 310’u geçti. Aydınlı Grup, perakende sektöründe 5 sene içinde cirosunu 2,8 milyar liraya, ihracatını 672,3 milyon liraya taşımayı amaçlıyor.

Aktifleri yüzde 23 arttı

-Koza Altın, kayyımın rolü ile aktiflerini yüzde 23 arttırarak 5,33 milyar liradan 6,52 milyar liraya, öz kaynaklarını yüzde 17 artırarak 5,10 milyar liradan 5,98 milyar liraya çıkarttı. Şirketin çalışan sayısı ise 2 bin 200’ün üzerinde.

-Uğur Derin Dondurucu’nun ürünleri yoğun ilgi görüyor. Firma, ihracat yaptığı ülke adedini artırmak; yeni bölgelere ve ülkelere açılmak için çalışmalar yürütüyor.

-Royal Halı da ihracatta atılım yapmayı planlıyor. Firma, 2017 itibari ile 1,85 milyar dolar olan ihracatını 2018’de 4 kat artırmaya odaklandı. Dışarıdan gelen siparişlerde başı Almanya çekiyor. Onun ardından Belçika ve ABD geliyor.

-2017’yi 777 milyon lira ciro ile kapatan Aynes Gıda, 2018 için yüzde 29 büyüme hedefi koydu. Şirket, 770 tonluk süt üretimini bin 100 tona çekme gayretinde.

46 bin aile ekmek yiyor

Şu anda 42 ilde bin 4 şirket kayyımla idare ediliyor. Eylül ayı itibari ile aktif büyüklükleri 55,74 milyar lira, öz kaynakları 21,05 miyar lira, satış gelirleri 21,95 milyar lira, dönem kârları 1,53 milyar lira olan bu şirketlerden 46 bin aile ekmek yiyor.

İstihdamı artırmaya odaklanıyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyımda bulunan şirketleri milli servet olarak gördüklerini; katma değer ve istihdamı artırmaya odaklandıklarını dile getirdi. Ehliyetli ve liyakatli isimleri yönetici olarak atadıklarına işaret eden Gülal, ayrıca “Çok dinamik bir yapı ile karşı karşıyayız. Zaman zaman yeni şirketler geliyor, zaman zaman da bizim iade etmemiz gereken firmalar oluyor. Yani şirket adedi bir yerde durmuyor, ya artıyor ya da geriliyor” dedi.