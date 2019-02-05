Yeni yıla girmemizle birlikte yenilenen kasko değer listesi ve kasko ücretleri hakkında akıllarda birçok soru işareti bulunuyor. Oldukça önemli bir konu olan kasko, otomobilinizi güvence altına almak ve arkanıza rahatça yaslanabilmek için çok önemli. Peki, 2019 kasko fiyatları ne kadar?

2019 kasko fiyatları ne kadar?

Araç kasko değeri, karayolunda kullanılabilen aracınızla herhangi bir kaza durumunda kasko sigorta poliçenizin primlerini belirleyecek olan ana faktörlerden bir tanesidir. Araçların kasko fiyatı belirlenirken aracınızın değeri göz önünde bulundurulur. Kasko değer listesindeki araç kasko değeri, poliçenin son fiyatı olarak düşünülemez. Aracınıza eklemiş olduğunuz aksesuarların değeri de hesaplanarak, poliçeye dahil edilmelidir.

2019 Ocak kasko değer listesi

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirket Birliği (TSB) tarafından tüm araç modelleri ve yaşlarına özel bir fiyat listesi hazırlanmaktadır. Aracınız sıfır ya da ikinci el olsa bile kasko değer listesinden yararlanılmaktadır. TSB araç kasko değerlerini her ay düzenli olarak güncellediği için kasko değeriniz her dönem değişecektir.

Kasko sigortası değer hesaplama

Araç kasko değer hesaplama işlemleri internet üzerinden hızlıca yapabilmeniz de mümkün. Araç kasko değerini dilerseniz sigortacınızla görüşerek de öğrenebilirsiniz.

Aracın kasko değeri piyasa değerinin biraz daha üzerinde olabilir. Bunun nedenleri; kazası olmayan araçların temel alınması, araç pazarlık payının düşürülmesi, ortalamanın üzerinde kilometre yapmadığının varsayımı olabilir. Bu nedenle kasko değer listesindeki tutarların ikinci el araç satışındaki fiyatları olduğunu düşünmek doğru bir bir yaklaşım değildir.

Kasko değer listesinde 15 yaşından daha büyük olan araçlara yer verilmemektedir. Aracı kasko değer listesinde yer almayan sürücüler ise araçlarını sigorta şirketleri ile anlaşma yaparak belirlemektedir.

Traktör kasko değer listesi

Zirai traktör marka aracınızın kasko değeri belirlenirken; traktörünüzün model yılı ve yaşı etkili olacak faktörlerdendir. Eski traktörlerin bakım masrafları çok daha yüksek olacağı için kasko değerleri daha düşük olacaktır. Modeli yılı yeni ve marka değeri çok daha yüksek olan araçların kasko değeri daha da yükselecektir.

Kasko değer listesi sorgulama

Aracınızın kasko değerini farklı birçok internet sitesi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinden aracınızın kasko değerini öğrenebilirsiniz. Fakat internet adresinde bir sorgulama ekranı bulunmadığı için öncelikle aracınızın marka yılına uyumlu dosya ekini indirmeniz gereklidir. İndirmiş olduğunuz liste içinde aracınızı bularak kasko değerini öğrenebilirsiniz.

Türkiye Sigortalar Birliği (TSB)

TSB’nin sorgulama ekranında yer alan aracın model, marka ve tipini seçerek, güncel kasko değerine ulaşabilirsiniz. Fakat TSB’nin sitesinde yalnızca 15 yaşında olan araçların sigorta değerlerine yer verilmektedir.

2018 Kasım en çok satan araç kasko değer listesi

Sıra Araç Marka Araç Model Ortalama Araç Kasko Değeri

1 Renault Megane 137.720 TL

2 Fiat Egea 107.152 TL

3 Renault Clio 104.203 TL

4 Volkswagen Passat 231.875 TL

5 Honda Civic 137.028 TL

6 Toyota Corolla 126.122 TL

7 Hyundai i20 93.763 TL

8 Nissan Qashqai 174.207 TL

9 Ford Focus 136.065 TL

10 Peugeot 301 92.118 TL

Kasko araç değer listesi aracın, o dönemdeki değerinin ne kadar olduğunu göstermektedir. Liste her ay yeni ve ikinci el araçların fiyatları göz önünde bulundurularak, TSB tarafından güncellenmektedir. Kasko hasar ödemelerinde sigorta şirketleri yayımlanan değer listesindeki fiyatları kendine baz alabilir. Kasko değer listesi, kasko poliçeniz üzerinde rayiç bedel olarak ifade edilmektedir.

2019 Kasko değer listesi MTV

Kasko araç değer listesi ile Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ödemelerinde de ekstra indirimden faydalanabilirsiniz. Aracınızın MTV tutarı, kasko değer listesindeki değerinin %5’inden fazla olamaz. Eğer MTV tutarı %5’inden fazlaysa; MTV ücretinizin alt kademeden değerlendirilerek, yeniden hesaplanmasını talep edebilirsiniz.

Geçmiş yıllarda da fazla MTV ödediğinizi düşünüyorsanız yine aynı şekilde 2005 yılında kadar yaptığınız fazladan vergi ödemeleri için yeni bir hesaplama talep edebilir, fazla ödediğiniz tutarların iadesini isteyebilirsiniz.

Kasko sigortası MTV değeri uygulaması

2006 yılından itibaren geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Kanunu’nda tarifeler değişti. Yeni tarifeye göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yıl ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda olan taşıtlara ait vergi tutarları bir alt kademedeki taşıtlara denk gelen vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Taşıtların kasko sigortası değerleri, sigorta yapılacak olan ilgili yılın “Motorlu kara taşıtları kasko değer listesi”nde belirtilen değerin aşağısında ya da üzerinde olmamalıdır.

En düşük kasko sigortası nasıl alınır?

Kasko sigortası fiyat belirlemede trafik sigortasına benzer tavan fiyat uygulaması olmadığı için tamamen serbest piyasa şartlarında tutar sigorta şirketleri tarafından belirlenmektedir. Sigorta şirketleri ise değerlendirmelerini kendi risk politikaları gereğince yaptıkları için kasko teklifi için fiyatlarda sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle en uygun fiyatlı kasko poliçesini satın almak istiyorsanız; tüm sigorta şirketlerinden teklif almanız gereklidir.

Kasko sigorta fiyat sorgulama

Kasko sigortası prim fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler aşağıdaki gibidir;

Araç sahibinin kaza geçmişi

Aracın kasko değeri

Plakanın bağlı bulunduğu il ve ilçe

Araç marka, model ve yaşı

Yukarıdaki tüm etkenler göz önünde bulundurularak, kasko sigortası primleri hesaplanmaktadır. Artık birçok sigorta şirketinin internet sayfası üzerinden online kasko fiyat sorgulama yapabiliyorsunuz.

Kasko prim tutarı belirleme

Kasko değer listesi, aracınızla oluşabilecek maddi bir hasar yaşamanız durumunda bu zararın karşılanması için sigorta şirketiniz tarafından ödenecek olan tazminatın limitlerini belirlemektedir. Kasko sigortaları, zorunlu sigortalar olmamakla birlikte yapılması isteğe bağlı olan sigortalardır. Kasko değer listesinde son 15 yıl baz alınarak, aracın marka, model ve yaşına göre tutarlar belirlenmektedir. Bu nedenle 15 yaş ve üzerindeki araçların kasko yapılıp yapılmaması tamamen sigortalı ve sigorta şirketine bağlı bir durumdur. Kasko sigorta için temel olarak kasko değer listesi kullanılıyor olsa bile poliçeye eklemek ya da çıkarmak istediğiniz teminatların tamamı kasko poliçesi prim fiyatlarını etkilemektedir.

Araca sonradan ilave edilmiş aksesuarların kasko değerinize dahil edilmemesi ve listedeki değerin dikkate alındığından emin olmalısınız. Eğer isterseniz ilave aksesuarlarınız için ek prim ödeyerek kasko poliçesi kapsamına dahil edebilirsiniz.

Kasko sigortası ana teminatları

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu ve motorsuz taşıtlarla çarpışması

Gerek hareket gerek durma hallerinde iken sigortalının iradesi dışında ani ya da harici etki sonucunda sabit ya da hareketli bir cismin çarpması ve bu sebepten aracın devrilmesi, düşmesi ve yuvarlanması gibi kazalar

Aracın yanması

Aracın 3.kişilerin kötü niyetli ve muziplik amacıyla yaptığı hareketler sonucu oluşacak olan zararlar

Aracın ve araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu oluşan hasarlar