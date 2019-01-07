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2019 Hac kesin kayıt ücretleri nereden yatırılacak | Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak 2019

2019 Hac döneminde kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı kura ile belirlenmişti, asıl listenin yanı sıra yedek listede belirlenen isimler için bir şans ihtimali doğuyor. Peki hac kesin kayıtlar nasıl yapılacak? Kayıtlar nerede yapılıyor? Hac kesin kayıt ücretleri nereye yatırılacak? Yedek listedekiler nasıl kayıt yaptıracak?

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:19
2019 Hac kesin kayıt ücretleri nereden yatırılacak | Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak 2019

2019 Hac döneminde kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı kura ile belirlenmişti, asıl listenin yanı sıra yedek listede belirlenen isimler için bir şans ihtimali doğuyor. Peki hac kesin kayıtlar nasıl yapılacak? Kayıtlar nerede yapılıyor? Hac kesin kayıt ücretleri nereye yatırılacak? Yedek listedekiler nasıl kayıt yaptıracak?

Hac kesin kayıtları başladı! Son kayıt 11 Ocak’ta!

Hac kesin kayıtları nasıl yapılacak?

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları "www.hac.gov.tr" adresinden sorgulanıyor. Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderildi.

Kurada adı çıkanlar, 2-11 Ocak 2019'da "Kesin Kayıt Yaptırabilir"  belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak, kayıtlarını yaptırabilecekler.

Kurayı kazanamayanlar için son şans!

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019'da dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019'da kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:19
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