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2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: Filipinler

- Filipinler, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, İtalya ve Angola ile D Grubu'nda mücadele edecek- Dünya Kupası'nda 5 kez boy gösteren Asya temsilcisi, en iyi derecesine 1954'te 3. olarak ulaştı

27 Ağustos 2019 Salı 11:16
2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu: Filipinler


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Filipinler Basketbol Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, İtalya ve Angola ile D Grubu'nda mücadele edecek.

FIBA dünya sıralamasında 31. basamakta bulunan Filipinler, Dünya Kupası'nda 6. kez sahneye çıkacak.

Asya temsilcisinin 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma serüveni, Dünya Kupası geçmişi, kadrosu ve turnuvadaki maç takvimi şöyle:


- Kupaya katılma serüveni


Filipinler Basketbol Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Asya Elemeleri ilk turunda grubunu ikinci sırada tamamladı.

Avustralya, Japonya ve Tayvan ile B Grubu'nda yer alan Filipinler, 6 maçın 4'ünü kazanarak ikinci tura yükseldi.

Asya ülkesi, ikinci turda D Grubu'nu ilk 3 sırada tamamlayan İran, Kazakistan ve Katar ile mücadele etti. Birlikte geldiği takımlara karşı alınan sonuçların taşındığı ikinci turda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Filipinler Milli Takımı, F Grubu'nu 4. sırada tamamladı ve en iyi dördüncü kontenjanından Dünya Kupası biletini aldı.


- Dünya Kupası geçmişi


Filipinler, Dünya Kupası finallerinde 5 kez mücadele etti.

Asya temsilcisi, 1954, 1959, 1974, 1978 ve 2014'te düzenlenen turnuvalara katılma başarısı gösterdi.

Filipinler, turnuva tarihinde en iyi derecesine ise 1954'te Brezilya'da düzenlenen turnuvada 3. olarak ulaştı.


- Kadro


Filipinli Yeng Guiao'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Filipinler Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Japeth Aguilar, Raymond Almazan, Mark Barroca, Andray Blatche, Robert Lee Jr. Bolick, Paul John Dalistan, June Mar Fajardo, Gabe Norwood, Jaymar Perez, Roger Pogoy, Kiefer Ravena, Troy Rosario


- Maç takvimi


Filipinler'in D Grubu'nda Foshan kentindeki Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena'da yapacağı maçların TSİ programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

14.30 Filipinler-İtalya

2 Eylül Pazartesi:

14.30 Sırbistan-Filipinler

4 Eylül Çarşamba:

10.30 Angola-Filipinler

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:16
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Filipinler
  4. Filipinler Basketbol Milli Takımı

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