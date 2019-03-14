2019 AÖF ara sınavları ne zaman? AÖF vize tarihi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri ara sınavı bir başka değişle AÖF vize sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki AÖF 2019 ara sınavı ne zaman yapılacak? AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? AÖF ders notları hesaplama nasıl yapılır? 2019 AÖF vize sınav tarihi son dakika gelişmesine göre AÖF sınav takvimi…

Açık Öğretim Fakültesi ara sınav yani vize tarihleri binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. AÖF vize tarihleri yayınlandı. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi ve AÖF sınav tarihleri. AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimine açıktan devam eden binlerce adayı yakından ilgilendiren AÖF’te vize sınavları heyecanı sürüyor. Peki AÖF vize sınalaruı ne zaman? Sınav takvimi haberimizde.

AÖF 2019 sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden sınavların yapılacağı tarihten bir hafta önce adaylara duyurulacak. Adaylar AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarını ise Nisan ayının sonunda öğrenebilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerlerinin belli olması ve giriş belgelerinin yayınlanması sınavın yapılacağı hafta belirleniyor. Adaylar son bir hafta kala sınava girecekleri sınav merkezlerini AÖF öğrenci sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sınava girerken sınav giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu.

AÖF sınav geçme notları

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

Not Aralığı – Harf Notu – Not Değeri

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

AÖF ders geçme notları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi'nde uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliğindeki İngilizce dersler hariç derslerde geçme notu 30’dur. Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda; Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.

AÖF ders notları hesaplama

Çan eğrisinde de not hesaplama neredeyse normal hesaplama gibidir. Sadece harf notları herkesin ortalamasına göre belirlenir.

Türkçe ( 7 Kredi )

Matematik ( 3 kredi )

Ortalamayı bulmak için ara sınav notunun %30’u ile Final’in %70’i alınarak toplanıyor.

Kredili Bölümlerin Çan Eğrisi ile Not Hesaplaması:

Öncelikle hesaplamamıza 7 kredilik Türkçe dersi ile başlayalım. Bu dersin Arasınavından 45 ve Final sınavından 40 almış olalım.

Dersin ortalaması: 45 x 0,3 + 40 x 0,7 = 41,5 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz DC harf notu atandığını varsayalım. DC harf notunun değeri 1,30‘dur. (Yukarıdaki tablodan baktık)

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 7 kredi ) 7 x 1,30 = 9,1

7 kredilik türkçe dersinin etkisini 9,1 olarak hesapladık. Türkçe dersi için hesaplamalar sona erdi.

Daha sonra 3 kredilik Matematik dersini ele alalım. Matematik arasınav notumuz 60, final notumuz 57 olsun.

Dersin ortalaması: 60 x 0,3 + 57 x 0,7 = 57,9 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz CB harf notu atandığını varsayalım. CB harf notunun değeri ise 2,30‘dur.

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 3 kredi ) 3 x 2,30 = 6,9

3 kredilik türkçe dersinin etkisini 6,9 olarak hesapladık. Görüldüğü gibi matematik notu daha yüksek olmasına rağmen etkisi Türkçeye göre daha azdır.

Genel Ortalama: Bu dönemde sadece 2 ders aldığımızı (Türkçe ve Matematik ) varsaymıştık. Bu iki dersin toplam kredisi 7+3 = 10 ‘dur. Toplam değeri ise 9,1 + 6,9 = 16 ‘dır. Bu toplam değer, toplam krediye bölünerek genel ortalamamız bulunur. 16/10 = 1,6.