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Dünya 2018'de kimyasal silah saldırısı düzenlenmişti! Esed rejimine protesto
Dünya

2018'de kimyasal silah saldırısı düzenlenmişti! Esed rejimine protesto

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde halk, Şam'ın Duma ilçesinde 2018'de düzenlenen kimyasal silah saldırısından sorumlu tutulan Beşşar Esed rejiminden hesap sorulmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 18:59:00 -
2018'de kimyasal silah saldırısı düzenlenmişti! Esed rejimine protesto

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde halk, Şam'ın Duma ilçesinde 2018'de düzenlenen kimyasal silah saldırısından sorumlu tutulan Beşşar Esed rejiminden hesap sorulmasını istedi.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde onlarca sivil bir araya gelerek, Esed rejimini protesto etti.

Göstericiler, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Suriye'de nisan 2018'de Duma'da klor gazıyla yapılan kimyasal silah saldırısından Esed rejimini sorumlu tutmasını memnuniyetle karşıladı.

Esed rejimini protesto eden siviller, "Çocuklarınız huzur içinde uyuyorsa, bilin ki diğer çocuklar uyuyakaldı ve uyanmadı", "Esed rejimi ve Rusya, kimyasal saldırılardan ötürü cezalandırılmazsa diğer ülkeler de kimyasala maruz kalacak" yazılı dövizler taşıyarak, rejimden hesap sorulmasını istedi.

KSYÖ tarafından 27 Ocak'ta yayımlanan raporda, 2018'de Duma’daki kimyasal saldırılardan Esed rejimi sorumlu tutulmuştu.

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