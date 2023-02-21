2013'te yaşananın aynısı! Hatay'ın yıkılmasına sebep oldunuz, yetmedi mi Akşener?

Yeniakit.com.tr

CHP'li Alpay Antmen, 5 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’den bir küpür kullanarak, deprem acımız üzerinden ahlaksızca bir çarpıtmaya imza atmış, muhalefetin "rant" iftirasıyla engellediği kentsel dönüşüm çalışmasının suçunu Erdoğan'a atmıştı.

Antmen'in iddiasına göre, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile, “Hatay ili, İskenderun ilçesinde, 6 mahallenin 16/09/2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen riskli alan kararının, yürürlükten kaldırılması” kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "rant" amaçlı bir adımıydı.

Sözcü gazetesi de, ahlaksız çarpıtmayı manşetine taşıdı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü'nün, CHP'li Antmen'in ahlaksızlığına dayandırıp, “Erdoğan’ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre, deprem bölgesi riskli alan değilmiş” manşetini attığı olayın aslı ise bambaşkaydı...

2013 yılında Hatay'ın belirtilen 6 mahallesi, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nda kentsel dönüşüm alanı ilan edildi.

Muhalefete yakın medya ise Bakanlar Kurulu kararına ilişkin linç kampanyası başlatarak, "Müteahhitlere peşkeş çekilecek. Rant için Bakanlar Kurulu kararı alındı" yaygarası kopardı.

Bölgedeki mahalle muhtarlarının açtıkları dava sonucunda da, Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.

Binlerce kişiye mezar olan mahalleye ilişkin kararı iptal ettiren muhtarlardan birinin açıklaması!

Dava açan muhtarlardan birisi, gururla şu ifadeleri kullandı:

2014 yılında göreve geldiğim günden beri mahallenin menfaati için gece gündüz demeden mücadele ettim.. Mahallemiz 2013 yılında bakanlar kurulu kararı ile riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan Mahallesi muhtarlığı olarak 2015 yılında Danıştay 14. Daire başkanlığına yürütmeyi durdurma ile ilgi dava açtım. Yaklaşık 5 yıl süren dava neticesinde, Danıştay lehimize karar vererek yürütmeyi durdurup kentsel dönüşümü iptal etmişti. Mahallemiz tekrar bakanlar kurulu kararı ile kentsel dönüşüme geçirilmişti. Meydan mahallesi muhtarı ve İskenderun Meydan Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı olarak mahallemizin durumunu izah ederek sıkıntıları arz ettiğim. Belediye başkanımızın ve vekilimizin uzun uğraşları sonucunda bugün itibarı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Meydan Mahallemiz riskli alandan çıkarılmıştır!

AK Parti iktidarının 10 yıl önce 2013 yılında riskli alan ilan edip, kentsel dönüşüm yapmak istediği mahallelere, muhalefet mahkeme yoluyla engel oldu. Bugün o 6 mahalle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımıza mezar oldu.

Yıl 2023 aynı çaba!

Bugün de yine muhalefet partisi konumunda olan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki Tozkoparan Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

2013 yılındaki dönemin muhalefeti gibi, 2023'te, bir başka alanın kentsel dönüşüm çalışmasına engel olmaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aradan geçen 10 yıldan sonra aynı dili kullandı.

Akşener, "Bu iktidar dendiği zaman, rant önemli bir konudur. Tozkoparan değil ‘tozkoparant olmasın’ diyen bir döviz vardı. Uzmanlık alanı bu bugünkü iktidarın, maalesef öyle." dedi.

'Durdurma konusunda ciddi bir faydamız dokunabilir'

Meral Akşener, riskli alan görülen Tozkoparan mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları için durdurma çabasında olacaklarını belirttiği konuşmasında, şu ifadeleri kullandı:

Burada bir mücadele veriyorsunuz, bir hak mücadelesi; buna karşı sizin hakkınızı alan bir cevap yok burada. Şimdi seçimlere çok az kaldı. Durdurma konusunda ciddi bir faydamız dokunabilir. Ben buraya dikkat çekmek için geldim. Bu işin takipçisi olacağımızı bildirmek için geldim. Arkadaşlarımız da takipte. Sonuç itibariyle İYİ Parti’nin önem verdiği, arkasında durduğu, haksızlığın önüne geçilmesi için gayreti olduğu bir yapı burası.