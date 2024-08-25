2013 yılında ‘en iyi tesis’ ödülü almış: Timur Cihantimur'a ABD'de kıyak!

Cihantimur’un avukatlarının ’Kötü şartlarda kalıyor’ dedikleri Essex County Juvenile Detention, 2013 yılında sağlık hizmetlerinin en iyi uygulandığı tesis ödülü almış.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk ‘ün haberine göre, Ünlü doktor Bülent Cihantimur ve medyatik yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'un hız yaptığı lüks aracı ile yol kenarındaki Oğuz Murat Aci’ye çarparak öldürdüğü kaza Türkiye'nin gündeminde. 1 Mart'ta yaşanan kazadan hemen sonra Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçan Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'deki Türkiye'ye iade süreci işliyor. Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’ndeki iade davasına devam ediliyor. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye bugün sunduğu dilekçeyle sanığın Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

AVUKATLAR İKİ DEFA DİLEKÇE VERDİ!

Cihantimur’un kaldığı cezaevi koşullarının çok kötü olduğunu iddia eden avukatları, 16 ve 19 Ağustos tarihlerinde mahkemeye iki ayrı dilekçe sundu. Mahkeme, avukatların verdiği iki dilekçeyi de iade davası savcısı Kristen Kearney’in sunduğu dilekçedeki bilgiler ışığında reddettiği öğrenildi. Kearney, Timur Cihantimur’un kaldığı ıslah evinde neler yaptığına dair bir dilekçe sundu. Dilekçede, ‘’Kaldığı koğuşa okuması için kitaplar bırakıldı. Haftanın üç günü Türkiye'deki yakınlarıyla video zoom görüşmesi yapabiliyor. Ayrıca her gün telefonla görüşme hakkı var. Kağıt oyunları oynuyor. Cumartesi günleri de görüş yapabiliyor’’ ifadelerine yer verildi.

2013 YILINDA ÖDÜL ALMIŞ!

Newark'ta Duryea Caddesi üzerinde bulunan tesis, 2004 yılından beri NCCHC tarafından akredite edildi. NCCHC'nin akreditasyon programı tarafından denetlenen ülke çapındaki 500 hapishane, hapishane ve çocuk gözaltı merkezi arasından sağlık hizmetlerinin sunumunda kanıtlanmış mükemmelliği nedeniyle 2013 yılında yılın tesisi seçilmiş. Gözaltı merkezi, cezaevlerindeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlayan Chicago merkezli bir grup olan Cezaevi Sağlık Hizmetleri Ulusal Komisyonu tarafından Yılın Tesisi seçildi.

100 ÇOCUK KALIYOR

Gözaltı merkezinde yaşları 12 ila 18 arasında değişen yaklaşık 100 çocuk bulunuyor. Tesisteki tutukluların matematik, dil sanatları, İspanyolca, sanat ve spor salonu dahil olmak üzere altı saatlik derslere katıldıkları öğrenildi. Tesis içerisinde çocuk psikoloğu ve klinik de bulunuyor.

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