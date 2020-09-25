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Aktüel 2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüpheliden 50'si yakalandı.
Aktüel

2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüpheliden 50'si yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:46:12 -
2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 100 şüpheliden 50'si yakalandı.
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