2008’den sonra işe girenler ne zaman emekli olur?

1999’dan sonra işe başlayan erkekler için de 60’a çıkarıldı. Ardından yeni bir düzenleme daha yapılarak, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için kademeli sistem getirildi ve 2048’de emeklilik yaşı 65’e çekildi. Noyan Doğan köşesinde emeklilik şartlarına ilişkin şunları yazdı: “Daha açık bir anlatımla, 08.09.1999 tarihinde ve önce işe girenler, 08.09.1999 tarihinden sonra ve 30.04.2008 tarihi arasında işe girenler, 30.04.2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik şartları birbirinden farklı. Erkek çalışanlar için bu durumu birkaç örnekle anlatayım. Örneğin, 1976 yılının Eylül ayından önce işe girdiyseniz, 25 yıl sigortalı olup, 5000 gün de prim ödediğinizde yaş şartı aranmadan emekli olabiliyorsunuz. 1983 yılının ocak ayında ilk işe girdiyseniz o zaman 25 yıl sigortalı olup, 5150 gün prim ödeyip, 47 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ama 1999’un Eylül ayından sonra ve 30 Nisan 2008’den önce ilk işe başlamışsanız bu sefer sigortalı süresi aranmıyor, 7000 gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Bir örnek daha vereyim; bu da gençler için olsun. 2020 yılının Şubat ayında ilk işe başlamışsanız, sigortalılık süresi aranmıyor ama 7200 prim günü doldurmanız halinde 60 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Tablolarda tüm bunların detaylarını bulacaksınız. Erkek çalışanlar yayımladığımız tablolara bakarak, ilk sigortalı olduğu tarihe göre kaç yıl sigorta primi ödemesi gerektiğini ve kaç yaşında emekli olabileceğini rahatlıkla bulabilecek.

1 Mayıs 2008 sonrası ilk işe girenlerin emeklilik şartları farklı olacak. Burada prim gün sayısı sabit ve 7200 gün. Ancak emeklilik yaşı kademeli olarak artıyor ve 60 yaşından başlıyor 65 yaşına kadar emekli olunabiliyor. İlk defa 1 Mayıs 2008 dahil olmak üzere bu tarihten sonra çalışmaya başlayan erkek çalışanlar için sigortalılık tescil tarihinin bir önemi yok. Önemli olan 7200 prim gün sayısını doldurmak. 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında ilk işe giren erkek çalışanlar 7200 prim gün sayısını doldukları takdirde 60 yaşında emekli olabiliyor. Tabloda işe giriş tarihine göre 1 Mayıs 2008’den sonra erkek çalışanların kademeli yaşa göre emeklilikleri detaylı yer alıyor.

Tabi bir de 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girip de gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan erkek çalışanların yaştan dolayı emeklilikleri var. Buna göre de 1 Mayıs 2008 de dahil olmak üzere bu tarihten sonra işe girenler 5400 prim ödeme gün sayısına göre emekli olabilecekler. Tabloda, yaş nedeniyle emeklilik şartlarının neler olduğunu detaylı bulabileceksiniz.