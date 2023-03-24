2008 krizini bilen isim korkuttu! Bu kez İflas için o iki banka işaret edildi

2008 krizini anlatan 2015 yapımı Big Short filminde ünlü aktör Christian Bale'nin oynadığı Burry, sosyal medyasında bir “Tehlikeli bankalar” grafiği yayımladı. Daha önce SVB’nin batışı için “Gerçek bir tehlike görmüyorum” diyen Burry, bu kez batan iki bankanın “en yüksek sigortasız mevduatlara sahip olduğuna” dikkat çekti. Burry’nin yayınladığı tabloda “yüksek oranlı sigortasız mevduatları olan” iki banka dikkat çekti: Comerica ve US Bancorp…

İki yatırım bankası birleşiyor

US Bancorp sözcüsü ise Burry’e “Mevduat akışlarımız sadece istikrarlı değil, bünyemize her gün yeni hesaplar ve yeni müşteriler ekliyoruz” diye cevap verdi. Öte yandan Londra merkezli yatırım bankaları Cenkos Securuties ve finnCap Group’un tamamı hisse senedi karşılığında olmak üzere birleşme kararı aldıkları açıklandı.

Dünya Gazetesi