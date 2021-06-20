20.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يَا بَن۪ٓي اٰدَمَ خُذُوا ز۪ينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُواۚ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ۟



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”

(A'râf Suresi - 31) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kureyş ve diğer birkaç soylu kabile dışındaki müşrikler, başlıca kutsal mekânlarını çıplak ziyaret eder; ziyaret dönemlerinde et, yağ, süt gibi değerli gıda maddelerini yemezler; diğerlerini ise çok az yerler ve bunun dinî bir vecîbe olduğuna inanırlardı (bk. Taberî, VIII, 159-163).

Âyet bu bâtıl uygulamayı ilga etmekte, ibadet sırasında örtünme zorunluluğu getirmektedir; ayrıca haram olduğuna dair özel hüküm bulunmayan maddelerin yenilip içilmesine de –israfa kaçmamak şartıyla– izin vermektedir. Âyetin özel maksadı, kutsal mekânları çıplak vaziyette ziyaret veya tavaf etmeyi yasaklamaktır. Ancak bu durum, hükmün genel olduğu anlamını çıkarmaya mâni değildir. Nitekim bütün ilgili kaynaklarda âyetin, gerek ibadet sırasında gerekse sair zamanlarda edep kurallarına uygun şekilde giyinmeyi farz kıldığı belirtilir.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Allah Resûlü, bir gün ashaba sordular:

- Gıybet nedir, biliyor musunuz?

Ashap:

- Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler.

Allah Resûlü de:

- Kardeşinin (işittiğinde) hoşuna gitmeyecek şeylerle insanların yanında bahsini yapmandır.

Sahabilerden birisi:

- Dediğim o (nahoş) şeyler, kardeşimde varsa, ne buyurursunuz, dedi.

Allah Resûlü şu açıklamayı yaptılar:

-Söylediklerin eğer onda varsa, onu (sadece) gıybet etmiş olursun; eğer bahsettiklerin yoksa, (sadece gıybet günahıyla kalmazsın) ona iftira da etmiş olursun."



(Ebu Davud, Edeb 40)