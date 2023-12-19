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Gündem 2005 yılından bu yana ilk seçim... Kerkük'te kim kazandı
Gündem

2005 yılından bu yana ilk seçim... Kerkük'te kim kazandı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 07:14:00 -
2005 yılından bu yana ilk seçim... Kerkük'te kim kazandı

Seçim sonuçlarına göre Kerkük’te, Celal Talabani’nin oğlu Bafel Talabani’nin partisi “Kürdistan Yurtseverler Birliği” yüzde 65 oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Irak İl Genel Meclis seçimlerinde Kerkük en yüksek katılımın olduğu vilayet oldu. Seçim sonuçlarına göre Kerkük’te, Celal Talabani’nin oğlu Bafel Talabani’nin partisi “Kürdistan Yurtseverler Birliği” yüzde 65 oy alarak sandıktan birinci çıktı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin partisi “Kürdistan Demokratik Partisi” (PDK) ise yüzde 20 oy alarak ikinci oldu. Öte yandan Irak tarihinde ilk defa tek liste olarak seçime giren Türkmen cephesi beklediği sonucu alamadı. Türkmenlerin Kerkük Milletvekili Erşad Salihi "Zafer bizimdir" paylaşımı yapsa da kesin sonuçlar henüz belli olmadı.

Irak bugün Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi dışındaki 15 vilayette İl Genel Meclislerini seçmek için sandık başına gitti. Irak genelinde seçime katılım oranı yüzde 40 oldu.

Oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. 11 saat süren oylamanın ardından saat 18.00'de sandıklar kapandı. Yaklaşık 6 bin aday 285 meclis üyeliği için yarıştı. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi dışında 15 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip oldu.

KERKÜK EN ÇOK SANDIK BAŞINA GİDEN VİLAYET OLDU

Kerkük Vilayeti en çok sandık başına giden vilayet oldu. Kerkük’te 18 yıldır yerel seçimler yapılmıyordu.

Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre Kerkük Vilayetinde seçimlere katılım oranı yüzde 64 oldu. Kerkük’ü yüzde 59 oranla Selahaddin, yüzde 57’lik katılım ile Enbar takip etti. Ninova Vilayeti (Musul) Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Sufiyan Meşhedeni, Musul’da seçime katılım oranını yüzde 52 olarak açıkladı.
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Dicle Nehrinin böldüğü Başkent Bağdat’ın Resafe’de sandığa gidenlerin oranı yüzde 19, Kerkh’te ise yüzde 32 oldu.

Şiilerin merkezi Necef’te sandığa gidenlerin oranı yüzde 32, Kerbela yüzde 38,5, Musenna yüzde 45, Misan yüzde 27, Divaniye yüzde 38, Babil yüzde 38, Zikar yüzde 30, Vasıt yüzde 38,5, Basra yüzde 33,5 ve Diyala’da katılım yüzde 40,2 oldu.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu seçimin ön sonuçlarını yarın saat 18.00’de kesin olarak açıklayacaklarını duyurdu.

 

Bu seçimler, Irak'ın 14 vilayetinde 2013'ten, Kerkük'te ise 2005'ten bu yana yapılan ilk İl Genel Meclis seçimi olma özelliği taşıyordu.

Yaklaşık 6 bin aday 285 meclis üyeliği için yarıştı.

SADR SANDIĞA GİTMEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan seçimi boykot eden Sadr Hareketi Başkanı Mukteda es-Sadr Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada “Seçimi protesto edenlere teşekkür ederim” dedi.

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