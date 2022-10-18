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Ekonomi 200 ton altın resmen kaçtı! Türkiye'deki veriler incelendi
Ekonomi

200 ton altın resmen kaçtı! Türkiye'deki veriler incelendi

Ekonomistler, 20 yıllık verileri inceleyerek Türkiye'deki toplam altın miktarının Temmuz ayı itibariyle 4 bin 382 ton olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 15:17:00 - 2022-10-18 15:41:01
200 ton altın resmen kaçtı! Türkiye'deki veriler incelendi

Ekonomistler, 1992’den itibaren yayınlanan verileri inceleyerek yurtiçindeki toplam altın miktarının Temmuz ayı itibarıyla 4 bin 382 ton (246 milyar dolar) düzeyinde olduğunu belirledi.

QNB Finansbank Ekonomik Araştırmalar birimi Türkiye’de yastık altında ne kadar altın olduğuna dair kapsamlı rapor hazırladı.

Bu altınların 508.4 tonu Merkez Bankası’na ait. Hazine’nin de 50.1 ton altını bulunuyor. Bankalardaki altın hesaplarının toplam büyüklüğü 501 ton seviyesine ulaşmış durumda.

200 ton yastık altına kaçtı

Merkez Bankası ve bankalarda tutulmayan yani yastık altında saklanan altınların 3 bin 320 ton (186.5 milyar dolar) düzeyinde olduğu tespit edildi. 2020 yılında ekonomik koşullardaki şartların ağırlaşması yüzünden 2 bin 900 tona gerileyen altın stoku, sonrasında tekrar artmaya başladı.

Son 1 yılda yastık altı altın stokunun 200 ton (11 milyar dolar) civarında arttığı hesaplandı.

Toplam 5 bin ton altın

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’de 5 bin ton yastık altı altın olduğunu ve bunun parasal karşılığının 300 milyar dolar olduğunu ifade ederek “Bunun yüzde 70’i takı, kalanı külçe ve sarrafiye grubu altınlar” açıklamasında bulunmuştu.

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