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Dünya 200 milyon dolarlık anlaşma! ABD'den satın alacaklar: Topçu roketi sistemi!
Dünya

200 milyon dolarlık anlaşma! ABD'den satın alacaklar: Topçu roketi sistemi!

NATO üyesi ve Rusya'nın komşusu Estonya, 200 milyon dolarlık anlaşma ile ABD'den topçu roketi sistemi satın alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 16:44:00 - 2022-12-03 16:58:52
200 milyon dolarlık anlaşma! ABD'den satın alacaklar: Topçu roketi sistemi!

Estonyalı savunma yetkilileri, HIMARS roket sistemi için ABD ile imzalanan anlaşma ile 200 milyon dolardan fazla değere sahip mühimmat ve ekipmanların yanı sıra eğitimin de sağlanacağını belirtti.

Anlaşmanın 70 ila 300 kilometre menzilli HIMARS roketlerini içerdiği bildirildi. Lockheed Martin Corporation adlı şirketin ilk teslimatları 2024'te yapması bekleniyor.

Anlaşmanın en büyük silah tedarik projesi olduğunu kaydeden yetkililer, söz konusu anlaşmanın Estonya'nın savunma kapasitesini artıracağını söyledi.

Estonya Savunma Kuvvetlerinden Yarbay Kaarel Maesalu, yaptığı açıklamada, HIMARS çoklu roket sisteminin ülkesinin savunma kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu aktardı.

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