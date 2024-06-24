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Ekonomi 200 milyar dolarlık ciroları bulunuyor! Türkiye'den dev Çin hamlesi
Ekonomi

200 milyar dolarlık ciroları bulunuyor! Türkiye'den dev Çin hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:49:00 -
200 milyar dolarlık ciroları bulunuyor! Türkiye'den dev Çin hamlesi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), yıllık 200 milyar dolarlık cirosu bulunan Şangay Petrol ve Doğal Gaz Borsası (SHPGX) ile mutabakat belgesi imzaladı.

Türkiye'nin enerji ticaretinde merkez ülke olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), Şangay Petrol ve Doğal Gaz Borsası (SHPGX) ile mutabakat belgesi imzaladı.

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas Çin'de düzenlenen "Kuşak ve Yol Girişimi Kapsamında Emtia Ticaret Piyasaları Arasında Bağlantı ve İş Birliği Tesisine İlişkin Diyalog" toplantısına katıldı.

Moderatörlüğünü SHPGX Genel Müdürü Shaohua Fu'nun, açılışını da SHPGX Başkanı Xu Guo'nun yaptığı toplantının ardından EPİAŞ ile SHPGX arasında mutabakat belgesi imzalandı.

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Etkinliğe ana konuşmacı olarak katılan Arvas, "İmzalanan mutabakat belgesi ile iki enerji borsası arasındaki işbirliğini artırmayı ve Çin ile Türkiye arasındaki enerji ticaretini geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Arvas, EPİAŞ ve SHPGX arasındaki işbirliğinin, enerji ticaretinde her iki ülke için de önemli bir adım olacağına dikkati çekerek, "Nihai hedefimiz, EPİAŞ piyasa katılımcılarının SHPGX'te, SHPGX piyasa katılımcılarının da EPİAŞ'ta işlem yapabilmesi" dedi.

Petrol ve doğal gaz ticareti alanında faaliyet gösteren Çinli Enerji Borsası SHPGX'in yıllık 200 milyar dolarlık cirosu bulunuyor.

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