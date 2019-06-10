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20 yıllık şeker hastası şifayı Anka’da buldu

Gaziantep’te yaşayan 20 yıllık şeker hastası 58 yaşındaki Zeynep Kocaoğlangil, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı yöntem diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
20 yıllık şeker hastası şifayı Anka’da buldu

Gaziantep’te yaşayan 20 yıllık şeker hastası 58 yaşındaki Zeynep Kocaoğlangil, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen kapalı yöntem diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu.


Diyabet cerrahi ile adından sıkça söz ettiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi, şeker hastalığından kurtulmak isteyen hastalara derman olmaya devam ediyor. Anka Hastanesi bu sefer de Gaziantep’te yaşayan 20 yıllık şeker hastası 58 yaşındaki Zeynep Kocaoğlangil’e şifa oldu.


Yaklaşık 20 yıl önce diyabet hastalığına yakalanan Zeynep Kocaoğlangil’in şeker değeri zaman zaman 450 miligramlara kadar çıkıyordu. Gece ve gündüz insülin ve ilaç kullanmasına rağmen şeker değeri düşmeyen Kocaoğlangil’de şeker hastalığına bağlı sağlık sorunları da baş göstermeye başlamıştı. Şeker hastalığının yanı sıra görme bozukluğu, gözde kanama, yüksek tansiyon, kemik ağrısı, yürümekte zorlanma, uyku düzeni bozukluğu, kilo verememe gibi sağlık problemleri de yaşayan Kocaoğlangil hastalığıyla mücadele için arayışa girdi.


Kocaoğlangil, internetten araştırma yaparken Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde uygulanan diyabet cerrahisi ile birçok şeker hastasının sağlığına kavuştuğunu gördü. Bunun üzerine hemen Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvuran Zeynep Kocaoğlangil, hastanenin metabolik cerrahi ekibinin kontrolünün ardından laparoskopik (kapalı yöntem) olarak uygulanan diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu


Ameliyatın ardından şekeri normal değerlere düşen Zeynep Kocaoğlangil 4 gün sonra hastaneden taburcu oldu. Ameliyattan 1 yıl sonra hastaneye kontrol için gelen Zeynep Kocaoğlangil, şeker hastalığı ve onun neden olduğu sağlık sorunlarından kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.


Kocaoğlangil, “20 yıldır şeker hastalığı ve onun neden olduğu hastalıklarla mücadele ediyordum. Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yaşam kalitem düşmüştü. Yapılan muayenin ardından ameliyat olabileceğimi öğrenince çok sevindim. Ameliyat öncesi doktorum bana ameliyatla ilgili detaylı olarak bilgi verdi. Ameliyatım çok rahat geçti. Gerek ameliyat öncesi gerekse sonrası hastanenin sağlık personeli benimle çok iyi ilgilendi. Taburcu olurken ve olduktan sonra ise hastane, doktor ve diyetisyenim tarafından sürekli aranarak bilgilendirdim ve destek aldım. Çok şükür şu an gayet iyiyim. Şeker hastalığı ile mücadele edenlere bu ameliyatı öneriyorum" dedi.


Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ise yaklaşık 7 ay önce ameliyat ettiği Zeynep Kocaoğlangil’i ameliyatın ardından sürekli takip ettiklerini belirterek, ”Hastamızın sağlık durumu şu an çok iyi. Şekeri ameliyatın hemen ardından normal değerlere indi. Ameliyattan sonra kilo verdi, diyabete bağlı sağlık sorunları da kalmadı. Dünya genelinde yaygınlığı hızla artan Tip 2 diyabete karşı uygulanan medikal tedavi seçenekleri dışında, özellikle metabolik cerrahi yöntemi her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Çünkü, yıllar geçtikçe şeker hastalığının kontrolünü ilaç ve insülin tedavileriyle sağlamak artık imkansız hale geliyor. Günümüzde geliştirilen cerrahi tedavi yöntemi ile hastalar şekerden kurtularak daha uzun ve kaliteli yaşama kavuşuyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:30
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