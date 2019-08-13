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20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya’da boşanan annesinin yanına giden abla ile onu eve almak istemeyen kardeş arasında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı.

13 Ağustos 2019 Salı 17:37
20 yaşındaki ablasını boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Antalya’da boşanan annesinin yanına giden abla ile onu eve almak istemeyen kardeş arasında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı. Kavgada, 19 yaşındaki genç, kendisinden 1 yaş büyük ablasını boynuna sapladığı bıçakla öldürdü. Genç olayın ardından babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi.


Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 238 sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Ç., 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başladı. Pazarcılıkla uğraşan Mustafa Ç. bugün işe gittiği sırada, bir süre önce annesinin yanına gittiği belirtilen Kader Ç. (20) eve gelmek istedi. Bu sırada evde bulunan kardeşi Asilhan Ç., iddiaya göre ablasını annesinin yanına gittiği gerekçesiyle eve almak istemedi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce,Asilhan Ç. evin salonunda eline aldığı bıçağı ablasının boynuna sapladı.



Babasını aradı


Olayın ardından Asilhan Ç. babasını arayarak ablasını öldürdüğünü söyledi. Telefon gelir gelmez işini bırakıp evine gelen baba Mustafa Ç., kızının kanlar içerisinde yerde yattığını görünce donup kaldı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis, şüpheli Asilhan Ç.’yi gözaltına alırken, eve gelen sağlık ekipleri de genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.



“Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi”


Çevredeki komşular iki kardeşin daha önce bir çok kez kavga ettiğini söyledi. Sesleri duyan komşulardan bir kadın, “3 yıldır kavga ediyorlar. Polisler geliyor, gidiyor. Çocuk çok sakin bir çocuktu. Kız da sakindi ama evi terk edip gidiyordu. Annesinin yanına gitti, durmadı geri geldi” diye konuştu.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki Kader Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:37
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