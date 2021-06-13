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Eğitim 20 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?
Eğitim

20 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Peki, 20 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 17:30:00 -
20 yaş üzeri aşı ne zaman başlayacak?

Koronavirüs aşı programında sıra gittikçe alt yaş gruplarına geliyor. Konuyla ilgili olarak son zamanlarda en çok 20 yaş üstü vatandaşlarımız arama yapıyor. Peki 20 üstü aşılama ne zaman başlayacak?

20 üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.

MHRS randevu alma

Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.

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