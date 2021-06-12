Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşılama tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, kim ne zaman aşı olacak?

20 yaş üstü ne zaman aşı randevusu alabilecek? Aşı sıram ne zaman gelecek?

Türkiye’de korona aşıları 14 Ocak itibariyle yapılmaya başladı. Ülkemizde öncelikle Çin aşısı ardından ise Alman aşısı yapılmaya başlandı. 30 Nisan’da Rus aşısı için de acil kullanım onayı çıktı. Ancak bu aşı henüz tedarik edilmedi. Vatandaşlar son günlerde aşılama hızının yükseldiğini farkında bu sebeple daha çok kişi ‘Aşı sıram ne zaman gelecek?’ sorusuna cevap arıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sabah’a açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Bu ayın sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor” dedi.

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