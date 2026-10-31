Galatasaray'da Aslan modu aktif!

Galatasaray’ın gözdesi, parlayan genci Batrakov, attığı golde bitiriciliği, hızı ve oyun aklıyla yine mest etti. Galatasaray için galibiyet kadar güzel olan bir başka detay ise Leao’nun istekli, hırslı ve tutkulu oyunuydu. Gol atmayı çok istedi ve kazandırdığı penaltıyla da hedefine ulaştı.