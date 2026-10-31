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Galatasaray'da Aslan modu aktif!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'da Aslan modu aktif!

Galatasaray, sezon başlangıcının aksine artık sadece skor olarak değil, oyun olarak da yükselişini sürdürüyor. Konya deplasmanında üç puanı rahat aldı.

#1
Foto - Galatasaray'da Aslan modu aktif!

Okan Buruk döneminde Konya deplasmanında iki defa kaybeden Galatasaray’da maç öncesi ciddiyet maksimum seviyedeydi. Galatasaraylı oyuncular, derbi sonrasında konuştuğumda, “Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için Konya’da da 3 puan şart” diyordu. Ve dediklerini, vitesi çok da yükseltmeden başardılar!

#2
Foto - Galatasaray'da Aslan modu aktif!

“Çalışan kazanır” sözünün karşılığı oldu Victor Osimhen! Yeni bebeği olmasına rağmen özel uçağa atlayıp Konya’ya giden Osimhen, bu aidiyetinin ve disiplininin karşılığını golüyle aldı, krallık yarışında zirveye yerleşti. Yunus Akgün ise sol ayağıyla 25 metreden attığı jeneriklik golle maçı kopardı. Yunus, ilk yarıda attığı golün dışında iki kilit pas ve yüzde 96’lık pas isabetiyle en başarılı isimlerden biriydi.

#3
Foto - Galatasaray'da Aslan modu aktif!

2027 model Cimbom Galatasaray, 2027 modeline geçiş yaparcasına sahada keyif alarak, kendini de fazla zorlamadan zorlu bir deplasmanı geçti.

#4
Foto - Galatasaray'da Aslan modu aktif!

Galatasaray’ın gözdesi, parlayan genci Batrakov, attığı golde bitiriciliği, hızı ve oyun aklıyla yine mest etti. Galatasaray için galibiyet kadar güzel olan bir başka detay ise Leao’nun istekli, hırslı ve tutkulu oyunuydu. Gol atmayı çok istedi ve kazandırdığı penaltıyla da hedefine ulaştı.

#5
Foto - Galatasaray'da Aslan modu aktif!

Şimdi sıra, Lille deplasmanında alınan galibiyetin anlam kazanması için Stuttgart maçında da 3 puanı haneye yazdırmakta! Aslan modunu açan Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde başarılar… Maçın adamı: Batrakov

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