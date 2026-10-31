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Yaşam Tur otobüsü tırla çarpıştı: Kazada can pazarı yaşandı!
Yaşam

Tur otobüsü tırla çarpıştı: Kazada can pazarı yaşandı!

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Tur otobüsü tırla çarpıştı: Kazada can pazarı yaşandı!

Edirne Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile nar yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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